Tre personer døde og fire blev såret i et selvmordsangreb, hvor en bil eksploderede i et boligkvarter i Mali.

Mindst tre personer har mistet livet, og fire personer er såret under et selvmordsangreb i Mali.

Det oplyser landets sikkerhedsministerium.

De tre dræbte er alle maliske civile, mens de fire sårede er udlændinge, der arbejder for en minerydningsoperation for FN i Mali.

Angrebet ramte natten til tirsdag dansk tid i byen Gao i den voldsramte nordlige del af landet.

- Et køretøj eksploderede i nærheden af et beboelsesområde, lyder det fra ministeriet.

Ud over de dræbte og sårede medførte angrebet også betydelige ødelæggelser på de omkringliggende huse.

- To cambodjanere, en sydafrikaner og en zimbabwer, som arbejder for en organisation, der arbejder for UNMAS (FN's minerydningsoperation, red.) blev såret, siger en vestlig diplomat til nyhedsbureauet AFP.

En gruppe, der har forbindelser til al-Qaeda, har taget ansvaret for angrebet.

Gruppen, som kaldes Group to Support Islam and Muslims (GSIM), er en fusion af tre forskellige islamistiske grupper.

Mandagens angreb skete samtidig med, at Frankrigs forsvarsminister, Florence Parly, og hendes tyske modpart, Ursula von der Leyen, mødtes i Malis hovedstad, Bamako, for at drøfte urolighederne i landet.

Mali har siden et militærkup i 2012 været præget af voldsomme uroligheder.

Al-Qaeda-tilknyttede ekstremister har siden 2015 regelmæssigt angrebet sikkerhedsstyrker og en fredsbevarende FN-mission i landet.

Grupperne dominerer helt dele af det afrikanske land, som er uden for den maliske regerings kontrol.

Efter det seneste selvmordsangreb er både maliske og internationale sikkerhedsstyrker blevet mobiliseret, oplyser sikkerhedsministeriet i Mali.

/ritzau/