I fremtiden vil selvkørende biler dominere vejene, og ifølge en ny undersøgelse vil passagererne udnytte friheden i bilerne til at dyrke sex med hinanden.

Allerede i 2040'erne forventes selvkørende biler at være den dominerende transportform, der vil tillade folk at fordrive transporttiden med andre gøremål.

I en undersøgelse foretaget af University of Surrey konkluderes det, at de selvkørende biler er dårligt nyt for turistindustrien, især restauranter og hoteller, mens det betyder et boom i sexindustrien, skriver NBC.

»Sex er en del af storbyturisme, og betalingssex er også en del af det, så det er meget sandsynligt, at autonome køretøjer vil medføre prostitution, hvad enten det er ulovligt eller lovligt, i de kørende, autonome køretøjer i fremtiden,« siger Scott Cohen, der har ledet forskningen.

Har du dyrket sex i en bil?

De selvkørende biler er dårligt nyt for hotelbranchen, fordi turister fremover vil vælge at sove i deres køretøj og vågne op til en ny, spændende destination.

Og i stedet for at gå på restaurant, vil de foretrække små 'mad-ture', hvor de transporteres rundt i et køretøj og får en oplevelse, mens de spiser, konkluderer undersøgelsen, som er offentliggjort i tidsskriftet Annals of Tourism Research og kan læses her.

Der er dog en anden teknologisk udvikling, som kan begrænse samleje-udfoldelserne, siger juraprofessor Bryant Walker Smith fra University of South Carolina til NBC: Virtual reality-sex.

I 2040'erne er det muligt, at amerikanerne er så opslugte af virtuel sex, at de er ligeglade med de andre mennesker i bilen, siger han.