Der findes ikke priser, der er meget mere prestigefyldte.

Og for få uger siden blev en af verdens mest kontroversielle personer indstillet til den.

Prisen er Nobels Fredspris. Personen er USA's præsident, Donald Trump.

For bare ni dage siden kom det frem, at et norsk parlamentsmedlem igen har indstillet Trump til fredsprisen, som årligt uddeles i den norske hovedstad, Oslo.

Baggrunden er, at Donald Trump har været med til at forhandle en såkaldt fredsaftale mellem Israel og Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater hjem.

De to aftaler blev kaldt historiske af Donald Trumps folk. Fred i Mellemøsten, lød slagordene.

Netop fred i Mellemøsten burde ifølge et par eksperter på området være den lige vej til at vinde Nobels Fredspris.

Og det tager da ikke lang tids research, før man finder personer, der mener, at Donald Trump meget fortjent bør hjemtage den mest prestigefulde pris af dem alle.

Den store britiske avis Daily Telegraph har lagt spalter til en klumme om, at netop Donald Trump har gjort sig fortjent til fredsprisen.

Det samme har den amerikanske avis Boston Herald.

Og til Bloomberg News har den politiske kommentator Ian Bremmer også stemt i i koret af folk, der ikke mener, det ville være helt ufortjent, hvis Donald Trump løber med prisen.

»Jeg mener, Trump fortjener den mere på nuværende tidspunkt, end Obama gjorde, da han modtog den. Og netop Trump har ramt den rigtigt med aftalen mellem Israel og Bahrain og Emiraterne,« siger Bremmer.

Men spørger man et par eksperter på området, så er den amerikanske præsident ikke i nærheden af en fredspris.

»Det er rigtigt, at hvis man skabte fred i Mellemøsten, så ville man næsten være selvskreven til Nobels Fredspris. Men det er ikke det, Donald Trump har gjort. Der har ikke været krig mellem Israel og Bahrain og Israel og De Forenede Arabiske Emirater. Så der er tale om en normaliseringsaftale, ikke en fredsaftale,« siger seniorforsker ved DIIS Louise Riis Andersen til B.T.

Hun bakkes op af en af verdens førende fredsforskere.

Han hedder Henrik Urdal og er direktør ved The Peace Research Institute Oslo i den norske hovedstad.

Trump og Nobels Fredspris Donald er blevet nomineret til Nobels Fredspris

Det er den norske politiker Christian Tybring-Gjedde, der har indstillet præsidenten

Nomineringen kommer efter, Donald Trump har hjulpet med at forhandle en 'fredsaftale' hjem mellem Israel, Bahrain og De forenede arabiske emirater

Eksperter kalder dog aftalen for en 'normaliseringsaftale' og ikke en fredsaftale, da de tre lande aldrig har været i krig

Det er anden gang, Christian Tybring-Gjedde, der er fra det højreorienterede parti Fremskridtspartiet, indstiller Donald Trump til fredsprisen

Sidst var det i 2018, efter Trump havde afholdt møder med Nordkoreas leder Kim jung-Un

Denne indstilling kan dog teknisk set ikke gælde for dette års Nobelpris, da deadline for 2020 er overskredet

Trump er i stedet indstillet til prisen i 2021

I årevis har han beskæftiget sig med og udtalt sig om netop Nobels Fredspris.

»Er aftalerne mellem Israel og Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater nok til at vinde Nobels Fredspris? Det mener jeg ikke, de er,« siger han.

Skulle Donald Trump på et tidspunkt formå at skabe fred mellem Israel og Palæstina, så vil det være en helt ny situation, mener Henrik Urdal.

»Trump kan selvfølgelig godt få Nobels Fredspris, hvis han gør sig fortjent til det. Og det kunne være en fredsaftale mellem Israel og Palæstina. Men det er han ikke i nærheden af,« siger eksperten.

Han fortæller samtidig, at Nobel-komitéen ikke udelukkende ser på enkeltsager.

»Når Nobel-komitéen ser på, hvem der kan få fredsprisen, så ser de på hele personen. Og her har Trump trukket USA ud af en række fredsskabende aftaler som blandt andet Open Skies-aftalen og atomaftalen med Iran. Samtidig har han undermineret en række aftaler som Paris-klimaaftalen,« siger Henrik Urdal.

Så hvor stor mener du, Donald Trumps chance for at vinde Nobels Fredspris er?

»Der er større chance for, at Trump vinder Nobelprisen for litteratur for sine tweets, end han vinder Nobels Fredspris for at skabe fred,« siger Henrik Urdal.