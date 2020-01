En djævelsk solformørkelse viste sig i horisonten ud for Dubais kyst i slutningen af december. Bogstavelig talt.

Da den halvt formørkede sol langsomt forsvandt i takt med dagen gik på held, viste der sig pludselig to store djævlehorn.

Solen var nemlig lige akkurat dækket af månen på en måde, der skabte billedet af to ildrøde horn, hvor himmel og hav mødte hinanden. Det skriver INSIDER.

Et billede, som fotograf Elias Chasiotis, fangede på sit kamera - og et billede, du kan se øverst i denne artikel.

Foto: Elias Chasiotis

»I sandheden en uforglemmelig oplevelse,« beskriver han øjeblikket, hvor han tog billedet.

Så uforglemmelig at han nu har besluttet at jagte den igen.

Lige nu forbereder han sig på at tage et lige så godt - eller bedre - billede ved solformørkelsen i juni i år. Han har desuden også planer om at fotografere den formodede totale solformørkelse i december 2020.

Solformørkelsen fandt sted den 26. december 2019.