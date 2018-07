Direktøren for USA's efterretningstjenester afslører, at han ikke ved, hvad Trump og Putin talte om.

Aspen. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad der blev sagt på mødet mellem USA's præsident, Donald Trump, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligere denne uge.

Selv ikke Dan Coats, der er chef for USA's nationale efterretningstjeneste, ved, hvad de to mænd talte om.

Det afslører Coats torsdag på en sikkerhedskonference i Aspen i Colorado, skriver nyhedsbureauet AP.

- Jeg ved ikke, hvad der skete på mødet, erkender han.

Coats, der som chef for National Intelligence har til opgave at holde øje med USA's i alt 17 efterretningstjenester, fortæller også, at hvis han var blevet spurgt, ville han have rådet Trump til ikke at mødes med Putin på enmandshånd. De to præsidenters samtale blev kun overværet af tolke.

Coats gik efter topmødet i rette med Trumps udtalelser om mulig russisk indblanding i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016. På et pressemøde med Putin kom Trump med udtalelser, som tilsyneladende støttede Ruslands afvisning af påstanden om indblanding.

Og det reagerede efterretningschefen på.

- Vi har været tydelige i vores vurdering af russisk indblanding i valget i 2016 og deres vedvarende og udbredte bestræbelser på at underminere vores demokrati, meddelte han i en pressemeddelelse.

På torsdagens sikkerhedskonference i Colorado siger Coats, at han bare udførte sit arbejde, da han udsendte meddelelsen.

- Det var vigtigt at melde klart ud på vegne af efterretningstjenesterne og på vegne af det amerikanske folk, siger han med henvisning til de mange efterretningsrapporter, der har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke udfaldet af valgkampen.

Mens Coats talte på sikkerhedskonferencen, blev det fra Washington meddelt, at Vladimir Putin er inviteret på besøg i Det Hvide Hus til efteråret.

Da en journalist fra NBC informerede Coats om nyheden, satte han hånden op for øret og sagde:

- Sig det lige igen.

Han tog derefter en dyb indånding og fortsatte:

- OK.

/ritzau/