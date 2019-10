Medicinalfirmaer skal betale stort beløb til amter i Ohio. En stribe andre forlig er på vej om farlig medicin.

Et israelsk og tre amerikanske medicinalselskaber har i sidste øjeblik indgået et forlig på 260 millioner dollar - cirka 1,7 milliarder kroner - i delstaten Ohio for deres rolle i den såkaldte opioid-epidemi. Den har gjort flere millioner amerikanere afhængige af den stærk vanedannede medicin.

Det første retsmøde skulle ellers have fundet sted i byen Cleveland mandag.

De berørte selskaber er AmericasourveBergen Corp, Cardinal Health Inc. og McKesson Corp samt det israelske Teva.

Kilder siger til New York Times, at det er muligt, at der senere mandag vil blive annonceret en række forlig i flere tusinde andre søgsmål, der er anlagt af amerikanske amter og delstater.

Sagen fra Ohio er kun en af de mange.

Her skal de tre amerikanske medicinalselskaber betale 215 millioner dollar til to amter i Ohio, som havde stævnet dem.

Teva ventes at skulle betale 20 millioner dollar kontant og afsætte 25 millioner dollar til behandling af ofre.

Tevas topchef er danskeren Kåre Schultz.

Hundredtusinder af amerikanere er gjort til narkomaner af de kontroversielle smertestillende produkter. Medicinalselskaberne anklages for at have været skruppelløse i deres markedsføring af opioiderne.

/ritzau/