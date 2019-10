Selvom det kan være svært at forstå, så sker det af og til, at folk rundt omkring i verden dør på grund af, at de bare ville have det helt perfekte billede.

Den seneste ulykke er i Indien, hvor fire familiemedlemmer mistede livet.

Episoden skete ved Pambar-dæmningen i den sydlige del af landet, skriver CNN.

»De ville tage en selfie på det her punkt på dæmningen, og så gled de. Vandniveauet steg, mens de var der,« siger S Prabhakar, der er politimand fra Krishnagiri-området.

Det var den nybagte brud V Nivedha på 20 år, som døde sammen med familiemedlemmerne Sneha, Kanniga og Santosh.

Brudens mand G Perumalsamy og hans søster Yuvarani Perumalsamy fik reddet sig op fra dæmningen, men de fire andre druknede.

CNN skriver, at omkring 259 mennesker rundt omkring i verden har mistet livet fra 2011 til 2017 på grund af, at man ville tage en selfie.

De fleste dødsfald sker i netop Indien efterfulgt af Rusland, USA og Pakistan.