Det kørte fuldstændigt af sporet, da en russisk kvinde i slutningen af oktober besluttede sig for at tage en selfie på et kunstmuseum. To stinkende dyre malerier fra Salvador Dali og Fransisco Goya endte på gulvet.

Bommerten skete på Yekaterinburg International Art Center. Efterfølgende har de russiske myndigheder lagt en video af hændelsen på Twitter.

Her ser man en kvinde gå frem til væggen med de to malerier. Sekunder senere vælter væggen, og i baggrunden kan man se kvindens veninde stå og se godt rystet ud.

Det er tilsyneladende hende, der får væltet væggen – og dermed sender de to malerier en tur i gulvet.

#ИринаВолк: Картину Сальвадора #Дали случайно повредили стеклом. В полицию поступило письменное заявление от заместителя директора галереи с просьбой привлечь к ответственности виновника происшествия#екатеринбург #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии #police #russianpolice pic.twitter.com/4lWtz4QJsF — Сайт МВД России (@mvd_official) November 2, 2018

Ifølge det russiske statsmedie Tass har stuntet medført stor skade.

»En gruppe kvinder – der var fire af dem – opførte sig ikke ordentligt. Konsekvensen var, at de endte med at ødelægge to kunstværker,« siger en ansat hos museet til Tass, og uddyber:

»Goyas maleri fik sin ramme og glas smadret. Hvad angår Dali’s maleri, ud over smadret glas og ramme, så skete der også skade på selve maleriet.«

Kvinderne erkendte overfor lokalt politi, at den ene kvinde havde ramt væggen,, mens hun forsøgte at tage en selfie med et maleri i baggrunden.

Museet kræver ikke erstatning fra kvinderne.