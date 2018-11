En kvindelig lærer på en skole i Norge er anholdt og sigtet for voldtægt af en mindreårig dreng, som er elev på skolen.

Det var en af drengens familiemedlemmer, der slog alarm til politiet efter at have fundet noget foruroligende på hans mobiltelefon.

Ved et tilfælde opdagede familiemedlemmet, at drengen havde modtaget nogle beskeder med et seksuelt ladet indhold.

Det viste sig, at beskederne var sendt af en en kvinde i 50'erne fra Rogaland i det sydvestlige Norge, som er lærer på drengens skole.

Det fik drengens familie til at politianmelde kvinden, som den 1. november blev anholdt og afhørt af politiet, skriver NRK.

Kvinden blev løsladt dagen efter, men er sigtet for voldtægt af en mindreårig.

»Vilkårene for varetægtsfængsling blev ikke vurderet at være til stede i sagen. Politiet er kun lige gået i gang med efterforskningen og kan ikke sige mere om sagen på nuværende tidspunkt,« siger politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Under efterforskningen er politiet stødt på oplysninger, som tyder på, at den anholdte lærerinde igennem et stykke tid har haft et forhold til drengen.

Drengen skulle blandt andet have besøgt hende flere gange.

Ifølge NRK's oplysninger har de også været på flere ture sammen.

Siden sigtelsen har den kvindelige lærer ikke været på arbejde.

Ledelsen på skolen fortæller til NRK, at den er bekendt med sigtelsen, men endnu ikke har informeret de ansatte.