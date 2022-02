For 26 år siden blev der sendt en flaskepost afsted fra den jyske vestkyst. Nu er den fundet næsten 350 kilometer væk.

I det svenske medie Expressen kan man læse, at den kun seksårige dreng Oscar Persson Jacobsson søndag fandt den meget medtagede flaske ved kysten i den svenske by Lomma.

»Det er det, man som barn ville ønske, man havde fundet: En ægte flaskepost. Vi troede først, at det bare var en, der har sendt den afsted her i Lomma, at det var en ret ny flaskepost. Men det var faktisk ikke tilfældet. Det var lidt sjovt og spændende,« siger hans mor Malin Jacobsson til Expressen.

Oscar Persson Jacobsson selv troede maksimalt, at den kunne være kommet fra København, som ligger på den anden side af vandet.

»Denne flaskepost blev lavet 31/8-95 i havnen i Esbjerg,« stod der på den lap papir, han, hans far og 11-årige storesøster trak op ad flasken.

På papiret var der også tegnet et lille skib.

Vi. har mandag aften talt med Oscars mor, Malin Jacobsson, som håber, at B.T. kan hjælpe familien med at finde den person, der sendte flaskeposten afsted for 26 år siden.

Derfor håber vi, at du vil sende os en mail på 1929@bt.dk, hvis det er dig, der har sendt flaskeposten – eller hvis du ved, hvem der har sendt den afsted. Du kan også skrive, hvis du har en anden god historie, du vil dele med os.

Sådan ser forsiden og bagsiden af flaskeposten fra Esbjerg ud. Foto: Privatfoto Vis mere Sådan ser forsiden og bagsiden af flaskeposten fra Esbjerg ud. Foto: Privatfoto

Hvad der skal ske med brevet, ved de ikke helt. Der står ikke en afsender på det. De overvejer at laminere det, så det kan holde længere.

Ved kysten i Lomme fandt de også en anden flaske, hvor der lå et brev, som var lidt svært at tyde. Dog er de ret sikre på, at det er skrevet på tysk.

Oplevelsen har fået søskendeparret Oscar og Alice til at lave deres egen flaskepost. I brevet har de skrevet deres navne, hvornår den er sendt afsted, og hvor den er sendt afsted fra.