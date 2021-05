En seksårig er blevet dræbt i Israel.

Drengen døde efter, at en raket affyret fra Gazastriben ramte en boligbygning i Sderot i det sydlige Israel onsdag.

Det skriver Dagbladet.

Redningsarbejdere siger, at den seksårig dreng døde af de skader, han fik, da raketten ramte.

Israelske medier skriver, at fem andre blev såret i angrebet, og at tilstanden for en af dem er alvorlig.

En video fra stedet, offentliggjort af Times of Israel, viser, at blokken brænder på sjette sal.

En boligblok i byen Ashkelon er også blevet ramt af en raket fra Gaza.

Luftalarmen går i flere israelske byer onsdag eftermiddag. Hamas har sagt, at mindst 130 raketter er blevet affyret som reaktion på et israelsk angreb mod Gaza-by.