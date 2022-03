Den lille seksårige pige blev bragt ind på hospitalet i den sydukrainske by Mariupol søndag.

Hun var ilde tilredt efter et russisk artilleriangreb.

Sådan skriver nyhedsbureauet AP, der var til stede med både en journalist og en fotograf, da ambulancen ankom med pigen – der er blevet endnu et civilt dødsoffer som følge af den russiske invasion.

'Hun var bleg. Hendes brune hår var sat op med et hårelastik. Hendes blodige nattøj havde et mønster med enhjørninger. Hun blev bragt ind med sin sårede far, der havde bandager om sit blodige hoved,' lyder det i teksten.

Ambulancepersonalet forsøgte desperat at redde den 6-årige piges liv. Ved siden af ambulancen ses pigens mor. Foto: Evgeniy Maloletka

Ved siden af ambulancen stod pigens grædende mor, mens redningsfolkene forsøgte at genoplive den lille krop.

»Få hende ud, få hende ud. Vi kan nå det,« råbte en portør, der kom løbende med en båre ifølge APs beskrivelse af den tragiske scene.

På hospitalet blev yderligere oplivningsforsøg foretaget på den lille seksårige krop, mens i hvert fald en sygeplejerske blev set græde i rummet.

Men altså forgæves.

Og i stedet blev pigen, hvis navn ikke fremgår, erklæret for død.

»Vis det her til Putin. Vis barnets øjne og de grædende læger,« som en læge sagde henvendt til APs udsendte.

Det var natten til torsdag i sidste uge, at Rusland indledte sit angreb på Ukraine.