Torsdag den 13. februar blev den seksårige amerikanske pige Faye Marie Swetlik fundet dræbt i et skovområde i nærheden af sit hjem i Cayce, South Carolina.

Nu har politiet fundet frem til dødsårsagen.

Retsmedicineren Margaret Fischer fortalte på en pressekonference tirsdag, at Faye Swetlik døde ved at blive kvalt:

»VI har konkluderet, at Fayes død var et mord, der fandt sted få timer efter, at hun blev bortført,« sagde Fischer ifølge CBS News.

Selvom Faye Swetlik blev fundet i et skovområde, så mener retsmedicineren ikke, at den seksårige pige blev dræbt der. Politiet mener, at beviserne tyder på, at hun nærmere er blevet flyttet om natten.

Kort tid efter, at man fandt Faye Swetlik, fandt politiet et andet lig meget tæt på pigen.

Liget blev identificeret som Swetliks nabo, den 30-årige Coty Scott Taylor, og politiet mener, at han er gerningsmanden.

Seksårige Faye Marie Swetlik var netop kommet hjem fra skole, da hun forsvandt. Hun havde taget skolebussen hjem og blev sat af ved sit stoppested i Churchill Heights-kvarteret omkring kl. 14.50, hvor hendes mor stod og ventede. En time senere kunne ingen finde Faye Marie, og pigens panikslagne familie kontaktede politiet:

Overvågningsbilleder fra den skolebus, Faye Marie kørte med hjem, viser Faye Marie rejse sig fra sit sæde og gå frem i bussen til chaufføren for derefter at stige af bussen. De billeder offentliggjorde politiet tirsdag som et led i efterforskningen. Vis mere Overvågningsbilleder fra den skolebus, Faye Marie kørte med hjem, viser Faye Marie rejse sig fra sit sæde og gå frem i bussen til chaufføren for derefter at stige af bussen. De billeder offentliggjorde politiet tirsdag som et led i efterforskningen.

»Beviserne leder os til at tro, at naboen bortførte og dræbte seksårige Faye Marie Swetlik,« sagde politichef Byron Snellgrove under pressekonferencen.

Han konstaterer også, at det ser ud til, at naboen var alene om det.

Beviserne som politiet taler om, er, at man i en skraldespand nær naboens hus fandt en børnesko sko og en øse med jord på. DNA'et på disse beviser, forbinder naboen til mordet på Faye, forklarer Snellgrove.

Politichefen slog på pressemødet fast, at denne sag altid vil være en personlig sag for politikredsen.