Dreng er fundet død efter at være blevet inficeret med en hjerneædende amøbe, der kan være i vandforsyningen.

Myndighederne i Texas advarer om en meget farlig amøbe i vandet i og omkring amtet Brazoria.

Det sker, efter at en seksårig dreng blev fundet død efter at være blevet inficeret med den hjerneædende amøbe, der senere blev fundet i vandforsyningen i området.

Drengen, Josiah McIntyre, døde 8. september som følge af en infektion forårsaget af amøben. Den lever i varme, ferske søer og floder samt dårligt vedligeholdte swimmingpools.

Amøben kommer ind i kroppen gennem næsemembranerne og trænger ind i hjernen. Den forårsager voldsom migræne, feber, en stiv nakke og opkast. Derefter svimmelhed, ekstrem træthed, forvirring og hallucinationer.

Prøver har afsløret spor af amøben i haveslangen i drengens hus, fortæller en talsmand for landsbyen Lake Jackson til lokale medier.

Der er også fundet spor af amøben i et springvand i byens centrum og i en brandhane i en landsby en times kørsel fra storbyen Houston.

Det oplyser talsmand Modesto Mundo.

Josiah McIntyres bedsteforældre fortæller til avisen Houston Cronicle, at han kan have været i kontakt med forurenet vand, da han legede i en vandpark i centrum af Lake Jackson, kort før han blev syg.

Parken er efterfølgende blevet lukket, og adskillige små byer i amtet Brazoria opfordrer sine borgere til at undgå at bruge vand fra hanen til at drikke, bade i eller lave mad med.

