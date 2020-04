Ifølge Reuters er spædbarnet det yngste offer for coronaviruspandemien, der har kostet over 46.000 livet.

Et seks uger gammelt spædbarn er død med coronavirus i USA. Det er ifølge Reuters det yngste offer for virusset på verdensplan.

Borgmester i byen Hartford, Connecticut, Luke Bronin bekræftede dødsfaldet onsdag eftermiddag lokal tid på et pressemøde, skriver lokalmediet Fox 61.

- Test viste i nat, at den nyfødte var smittet med Covid-19 (sygdommen, man får af coronavirusset, red.). Det er absolut hjerteskærende, siger Luke Bronin.

Connecticuts guvernør, Ned Lamont, kalder det for en "tragisk milepæl".

- Det er en påmindelse om, at ingen er i sikkerhed for virusset, siger han ved et andet pressemøde onsdag eftermiddag lokal tid ifølge Reuters.

Størstedelen af ofrene for coronavirusset har været ældre personer. Særligt Italien og Spanien har været hårdt ramt grundet landenes høje gennemsnitsaldre, skriver nyhedsbureauet AFP.

I de seneste par uger er der blevet registreret flere dødsfald blandt unge, som forskere tidligere har troet, har for stærke immunforsvar til at dø af virusset.

Blandt de unge ofre er en 13-årig i Frankrig, en 12-årig i Belgien og 13-årige Ismail Mohamed Abdullah fra Storbritannien, hvis familie fortalte, at han ingen sygdomme havde før virusset, skriver AFP.

I den amerikanske delstat Illinois døde et ni måneder gammelt barn tidligere på ugen med coronavirus. Men det er endnu ikke officielt bekræftet, at det var virusset, der var den primære årsag til barnets død, skriver AFP.

/ritzau/