Det spanske politi har fredag anholdt seks tyske turister for angiveligt at have voldtaget en tysk 18-årig pige, der var på ferie.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Episoden skulle være foregået på Mallorca, hvor politiet har udtalt, at den påståede gruppevoldtægt havde fundet sted på et hotelværelse i det kendte turistområde Playa de Palma.

Fem af de seks tyskere blev anholdt inden for få timer, hvor den sjette tysker flygtede fra stedet.

Han blev sidenhen anholdt.

De seks anholdte tyskere er i alderen 20 og 21 år. Tyskerne, der var på ferie, tilbageholdes på nuværende tidspunkt, og de forventes at afgive forklaring foran en dommer lørdag.

Ifølge den spanske avis Última Hora, der har talt med kilder tæt på forløbet, så skulle den unge kvinde have mødtes med en af de seks mænd, hvor de på en strand havde sex med samtykke.

Kvinden og manden gik, ifølge avisen, tilbage til mandens hotel, hvor de på grund af problemer med mandens hotelværelse, gik op til hans venners værelse.

Her havde de, ifølge avisen, sex med samtykke men herefter skulle fem af vennerne have trængt ind på værelset, hvorefter de angiveligt forgreb sig seksuelt på kvinden, der ikke fik lov til at forlade hotelværelset.

Avisen skriver derudover, at kvinden formåede at slippe væk og løbe ned til receptionen, hvor hun ringede til sine veninder, der ankom til hotellet og ringede til det spanske politi.