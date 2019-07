Uvejr med orkanagtige vindstød, regn og haglstorme har kostet seks personer livet i det nordlige Grækenland.

Mindst seks personer er omkommet, og adskillige andre er kommet til skade i et voldsomt uvejr, som sent onsdag ramte det nordlige Grækenland.

Det oplyser politiet i byen Thessaloniki ifølge flere nyhedsbureauer.

Et ældre par fra Tjekkiet mistede livet i Halkidiki, da deres campingvogn blev blæst væk af kraftige vindstød, mens en russisk mand og hans søn blev dræbt, da et træ væltede ned over dem nær et hotel i kystbyen Potidea.

Desuden blev en kvinde og en otteårig dreng, begge fra Rumænien, dræbt, da et tag styrtede ned over dem i en restaurant i Nea Plagia, skriver Reuters.

Vindstød af orkanstyrke blev ledsaget af regnskyl og haglstorme i området nær Thessaloniki.

Et sundhedscenter oplyser, at det har behandlet 60 til 70 tilskadekomne personer.

- Det er første gang i min 25-årige karriere, at jeg har gennemlevet noget som dette, siger sundhedscentrets direktør, Athansios Kaltsas.

Han fortæller, at uvejret opstod meget pludseligt og uden varsel.

Meteorolog Klearxos Marousakis beskriver vejrforholdene som "ekstremt usædvanlige" for denne tid af året.

Tv-kanalen ERT rapporterer ifølge nyhedsbureauet AFP, at Halkidiki-regionen, nær Grækenlands næststørste by, Thessaloniki, er erklæret i katastrofetilstand.

De seneste to dage har Grækenland oplevet temperaturer på 37 grader.

De høje varmegrader er en gentagelse af sidste uge, hvor myndighederne i Athen torsdag midlertidigt besluttede at lukke Akropolis, en af den græske hovedstads største turistattraktioner, for at beskytte besøgende på det 150 meter høje højdedrag mod en hedebølge.

/ritzau/