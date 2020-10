Smitte- og dødstallene er i USA fortsat et godt stykke under den hidtidige top, men der er stigende tendenser.

Seks amerikanske delstater har onsdag lokal tid registreret det hidtil højeste daglige antal døde blandt covid-19-patienter.

Det viser en analyse foretaget af nyhedsbureauet Reuters.

Det er staterne Iowa, Minnesota, Montana, Kansas, Hawaii og Wisconsin, som kan notere de rekordhøje tal.

Samtidig har Wisconsin, Illinois, Kentucky, Colorado og Ohio også registreret de højeste stigninger i smittetal nogensinde.

Sidstnævnte hænger dog også sammen med en stigning i antallet af udførte test, som giver et mere præcist billede af virusspredningen i USA sammenlignet med tidligt under pandemien.

Folkens, bliv venligst hjemme, lyder det i en meddelelse fra den demokratiske Wisconsin-guvernør Tony Evers.

Hjælp os mod at beskytte lokalsamfundene mod dette meget smitsomme virus og lad os undgå yderligere at sætte vores hospitaler under pres.

I meddelelsen fortæller Evers videre, at et midlertidigt hospital i byen Milwaukees forstæder har taget imod sin første patient.

Smittetallene i USA har haft en stigende tendens i løbet af de seneste fem uger.

De seneste syv dage har de ligget på gennemsnitligt omkring 60.000 nye daglige tilfælde - et godt stykke over et nyligt lavpunkt i midten af september, hvor der på en dag blev registreret cirka 35.000 nye smittede.

Også det kan i et vist omfang tilskrives flere test.

USA har de seneste syv dage haft et dagligt dødstal blandt covid-19-patienter på gennemsnitligt 734.

Det er stadig et godt stykke under de gennemsnitligt 2333 døde, som landet havde i løbet af pandemiens foreløbige top i april.

/ritzau/Reuters