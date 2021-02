56 senatorer stemmer for at gå videre med rigsretssag, og 44 stemmer imod efter en længere debat tirsdag.

Et flertal i Senatet giver i en afstemning udtryk for, at rigsretssagen mod tidligere præsident Donald Trump er i overensstemmelse med USA's forfatning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters sent tirsdag aften dansk tid.

56 senatorer stemmer for, og 44 stemmer imod ifølge CNN.

Dermed er seks republikanske senatorer gået imod partiets egen tidligere præsident. De seks er Ben Sasse, Bill Cassidy, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Pat Toomey og Susan Collins.

Selv om afstemningen på forhånd blev anset som en ren formalitet, har den været imødeset af flere, da den kan give et fingerpeg om, hvor mange republikanere der er imod at føre sagen, som ventes afsluttet i løbet af de næste uger.

Afstemningen fandt sted i kølvandet på en omtrent fire timer lang debat om, hvorvidt sagen er i overensstemmelse med forfatningen.

Her har Trumps advokater og flere af hans støtter i Senatet argumenteret for, at man slet ikke kan føre en rigsretssag, da Trump ikke længere er præsident.

Demokraterne mener imidlertid, at det er afgørende at sætte foden ned over for Trump, som er anklaget for at have opildnet til et oprør, der fandt sted ved Kongressen i Washington D.C. den 6. januar.

Særligt en tale, som Trump holdt, umiddelbart inden at hans støtter begyndte at gå mod Kongressen, har været genstand for kritik.

Men Bruce Castor, en af Trumps forsvarsadvokater, mener, at den tidligere præsident holdt sig inden for rammerne af ytringsfriheden.

- Vi kan umuligt foreslå at straffe folk for politiske taler, sagde han i løbet af debatten.

Ved sagens indledning viste de demokratiske anklagere en video med et sammendrag af begivenhederne ved Kongressen, hvor i alt fem mennesker mistede livet.

/ritzau/