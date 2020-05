Et fly med værnemidler, der skulle bruges i kampen mod coronavirus, er mandag styrtet ned i Somalia.

Alle seks personer ombord på flyet er omkommet.

Det bekræfter Somalias transportminister, Mohamed Salad, ifølge Reuters.

Han afviser på nuværende tidspunkt at spekulere i, hvad der fik flyet til at styrte ned.

Landets tidligere forsvarsminister, Abdirashid Abdullahi Mohamed, fortæller dog nyhedsbureauet, at han har talt med vidner ved flyvepladsen, som fortalte, at flyet lader til at være blevet skudt ned.

Den militante, islamistiske gruppe al-Shabaab holder angiveligt til i området, hvor flystyrtet fandt sted, selvom hele regionen og flyvepladsen er bevogtet af somaliske styrker og etiopiske tropper.

De seks personer ombord på flyet var henholdsvis pilot, andenpilot, flymekaniker, pilotelev samt to ansatte hos flyselskabet African Airways. Fem lig er på nuværende tidspunkt blevet fundet.

Ifølge Reuters skriver somaliske nyhedsbureauer, at der var tale om et fly fra African Airways, som fragtede værnemidler, der skulle bruges i kampen mod coronavirus.

»Et African (Express) Airways fly fra Mogadishu fløj til Baidoa og herfra videre til Bardale, hvor det styrtede,« skriver de angiveligt.

»Det er endnu uklart, hvorfor det styrtede.«

De vidner, som Somalias tidligere forsvarsminister, Abdirashid Abdullahi Mohamed, har talt med, beskrev, hvordan flyet havde forsøgt at lande, men blev nødsaget til at blive i luften på grund af dyreliv på flyvepladsen.

Da flyet forsøgte at lande for anden gang, blev det angiveligt skudt i vingen.