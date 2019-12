Bagenden af et krydstogtskib blev sprættet op, da det kolliderede med et andet skib ud for Mexicos kyst.

Seks personer er kvæstede, efter at to store krydstogtskibe fredag kolliderede ud for Mexicos kyst.

Det oplyser selskabet Carnival Corp, der ejer begge skibe. Det skriver nyhedsbureauet AFP natten til lørdag dansk tid.

Et videoklip, som blandt andet mediet CNN har offentliggjort, viser, hvordan det 290 meter lange skib Carnival Glory langsomt støder sammen med det 294 meter lange skib Carnival Legend.

Bagenden af Carnival Glory bliver sprættet op, viser videoen.

- Åh gud, kan man høre en mand sige i baggrunden af den dramatiske video, mens de to skibe støder sammen nær den populære mexicanske turistø Cozumel.

- Nogle kunne være blevet dræbt, siger manden chokeret.

Oprindeligt lød meldingen fra krydstogtselskabet, at blot én passager blev såret i forbindelse med ulykken.

Men natten til lørdag har Carnival Corp opjusteret tallet til seks.

- Carnival Glory var ved at lægge til, da det kom i kontakt med Carnival Legend, som allerede lå i havn, skriver selskabet i en meddelelse.

- Seks gæster har henvendt sig til Carnival Glorys skadestue med mindre skader.

Passageren Jordan Moseley var ved at spise morgenmad på Carnival Legend, da han mærkede sammenstødet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Pludselig kunne vi mærke skibet tippe til siden og så tilbage igen, siger han til Reuters.

- Få minutter efter annoncerede kaptajnen, at Carnival Glory var stødt ind i vores skib, mens det var ved at lægge til, på grund af stærk vind og hård søgang.

Krydstogtselskabet er fortsat i gang med at vurdere omfanget af skaderne fra sammenstødet. Men selskabet fastholder, at der ikke er sket skade på skibenes sejldygtighed eller skibenes rejseplan.

- Vi har rådet gæsterne på begge skibe til at nyde deres dage på land i Cozumel, skriver selskabet ifølge AFP.

Carnival Glory vejer 110.000 ton og har kapacitet til 2980 gæster og en besætning på 1150.

Carnival Legend vejer 88.500 ton og har plads til 2124 gæster og 930 ansatte.

/ritzau/