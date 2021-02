Seks mennesker er gået gennem isen på Mälaren-søen nær Uppsala i det sydøstlige Sverige.

En person er omkommet.

Det skriver Aftonbladet.

»To mænd var på isen og røg igennem. Flere personer så dette og gik ud på isen for at redde mændene. Derefter faldt de også i vandet« siger Magnus Klarin, pressemand for politiregion Midt i Sverige, til Aftonbladet.

Tre mænd i 60'erne og en i 30'erne er sendt på hospitalet. De var ved bevidsthed, men påvirket af kulden.

»Fire personer er blevet hævet op af redningsmænd. To mennesker reddede sig selv. Operationen tog noget tid, fordi det var uklart i et stykke tid, hvor mange der var, hvilket fik os til at søge et stykke tid,« siger Tommy Wållberg fra redningstjenesten i Midt til Aftonbladet.

Anmeldelsen kom ind klokken 13.30 lørdag. Personerne har opholdt sig i vandet i et par timer.

Det er ikke første gang, at der sker dødsfald i Sverige i forbindelse med, at folk ryger igennem isen.

Fire ældre mænd mistede livet torsdag, da de gik gennem isen, mens de fiskede på Vallsjön nær Jönköping.

Fredag ​​døde to ældre mænd efter at have gået gennem isen på Yngaren-søen, ikke langt fra Katrineholm.