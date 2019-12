Politiet er på jagt efter en gerningsmand efter et skyderi på et hospital i det østlige Tjekkiet.

Seks personer er dræbt i et skyderi på et hospital i Ostrava i Tjekket.

Det oplyser den tjekkiske sundhedsminister.

Politiet er på jagt efter en gerningsmand, der er på fri fod. Det skriver politiet på Twitter. Den mistænkte er ifølge flere tjekkiske medier omkring 180 centimeter høj og bærer en rød jakke.

Det fremgår ikke umiddelbart af politiets oplysninger, om gerningsmanden er gået direkte efter udvalgte ofre eller har skudt tilfældigt.

- Politiet modtog en anmeldelse om et skyderi på et hospital i Ostrava. Politiet er på stedet, og folk er evakueret, lyder det i et tweet fra politiet.

Ud over de dræbte meldes to såret, siger politiet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den tjekkiske indenrigsminister, Jan Hamacek, bekræftede i første omgang til det tjekkiske nyhedsbureau CTK, at "adskillige personer" er dræbt.

Han tilføjede, at skyderiet skete efter klokken syv tirsdag morgen.

Ostrava ligger i det nordøstlige Tjekkiet og er landets tredjestørste by.

/ritzau/