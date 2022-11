Lyt til artiklen

Lørdagens tragiske flyulykke under et opvisningsshow i den amerikanske storby Dallas har kostet seks personer livet.

Det skriver flere amerikanske medier, blandt andet Fox News.

To militærfly fra Anden Verdenskrig fløj ind i hinanden og styrtede ved opvisningen 'Wings Over Dallas', som fandt sted i lufthavnen Dallas Executive.

Et af flyene var af typen Boeing B-17 Flying Fortress, og det andet fly, som var mindre, var af typen Bell P-63 Kingcobra.

Flere videooptagelser, der er delt på sociale medier, viser, hvordan det mindre fly rammer det store fly, hvorefter de begge styrter til jorden. Derefter kan man se en større eksplosion.

Dallas’ borgmester Eric Johnson beskriver ulykken som en »forfærdelig tragedie i byen«.

»Videoerne er hjerteskærende,« skriver han på Twitter.

»Vær venlig at bede for de sjæle, som fløj til himlen for at underholde og uddanne vores familier.«

Air collision involving a B-17 bomber and smaller plane at Dallas airshow pic.twitter.com/P8YSa9fkcY — Ryan (@breakingryan1) November 12, 2022

Borgmesteren tilføjer, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål omkring ulykken.

Også dommer i Dallas County Clay Jenkins opfordrer offentligheden til at sende en tanke til de dræbtes pårørende.

»Myndighederne vil fortsætte deres arbejde med efterforskningen og identificeringen af de afdøde. Vær venlig at bede for deres familier og alle involverede,« skriver han på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters er 'Wings Over Dallas' USA's førende opvisning med fly fra Anden Verdenskrig.

B-17-flyet har fire motorer og er et bombefly. Det er et af de bombefly, der er fremstillet flest af nogensinde.

P-63 Kingcobra er et kampfly, som kun blev brugt i kamp af Sovjetunionen under krigen.

Kollisionen skete omkring klokken 13.20 lokal tid lørdag. Dallas ligger i delstaten Texas.