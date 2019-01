En gaseksplosion i Rusland nytårsaftensdag har foreløbig kostet 37 livet. Fire savnes stadig.

Antallet af omkomne ved en gaseksplosion nytårsaftensdag i en beboelsesblok i den russiske by Magnitogorsk er steget til 37, oplyser russiske embedsmænd.

Myndighederne siger, at fire personer stadig savnes.

Seks børn er blandt de døde, oplyser katastrofeministeriet i Moskva.

Ministeriet siger, at seks personer er blevet gravet fri af murbrokkerne i byen Magnitogorsk i Uralbjergene.

Redningsoperationen fortsætter på fjerde døgn.

Der er afsat 670.000 kroner til hjælp til ofrene, skriver lokale pressetjenester ifølge Tass.

Over 100 redningsfolk er indsat i redningsoperationen.

Siden kollapset har området været ramt af streng nattefrost to nætter i træk med temperaturer nede omkring minus 20 grader.

Gaseksplosionen raserede 35 lejligheder, mens ti andre lejligheder er ødelagt. Boligblokken, der blev bygget i sovjettiden, husede omkring 1100 mennesker. Snesevis af mennesker har stået hjemløse i nytåret efter ulykken.

Nytåret er årets største fest i Rusland.

En 11 måneder gammel dreng blev fundet i live tirsdag, omkring halvandet døgn efter ulykken. Drengen er bragt til et hospital i Moskva for behandling, efter at han har ligget under murbrokkerne i omkring 20 graders frost.

Inden drengen blev fundet, havde redningsmandskabet været tvunget til at indstille eftersøgningen midlertidigt af frygt for, at større dele af boligblokken kunne styrte sammen.

Præsident Vladimir Putin besøgte mandag katastrofestedet i Magnitogorsk, der ligger omkring 1700 kilometer øst for hovedstaden Moskva.

Myndighederne siger, at der er tale om en ulykke, men det svirrer med rygter om, at eksplosionen kan være terrorrelateret - navnligt efter at tre mennesker blev dræbt ved en eksplosion i en minibus i Magnitogorsk tirsdag.

- Der er ikke fundet spor efter sprængstoffer på stedet, siger efterforskningskomitéen.

Gaseksplosioner er forholdsvis almindelige i Rusland, hvor meget infrastruktur stammer fra sovjettiden, og hvor sikkerhedsforskrifter og vedligeholdelse ofte ignoreres.

/ritzau/AFP