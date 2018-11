Et sammenstød mellem grænsebetjente og civile opstod, da en person forsøgte at krydse grænsen illegalt.

Seks mennesker har mistet livet efter sammenstød mellem civile og politiet på grænsen mellem Haiti og Den Dominikanske Republik.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet AP.

Blandt de dræbte er fire grænsebetjente og to civile.

Sammenstødet opstod, da en betjent skød en person, som forsøgte at krydse grænsen illegalt. Herefter gik en gruppe civile til modangreb på politiet. Det fortæller politiinspektør Harry Deny.

Den seneste uge har demonstrationer og strejker lukket skoler og regeringskontorer rundt om i landet.

Demonstranterne er vrede over, at præsident Jovenel Moïse endnu ikke har iværksat en efterforskning af korruptionsanklager mod den tidligere regering. De kræver derfor hans afgang.

I en tv-transmitteret tale tidligere på ugen sagde Jovenel Moïse, at folket har ret til at demonstrere, men at han ikke har tænkt sig at gå af.

- Haitianerne har valgt mig som deres præsident i et retfærdigt og frit valg, lød begrundelsen.

Mindst 11 mennesker er døde i forbindelse med demonstrationerne, der efterhånden er ude af kontrol.

Demonstranter bruger sten som kasteskyts mod politiet. Butikker og biler bliver ødelagt i hovedstaden, Port au-Prince. Samtidig har politiet taget tåregas i brug.

I præsidentens tale på tv opfordrede han til dialog og forsikrede om, at regeringen gør, hvad den kan får at sikre befolkningens sikkerhed og fred.

Det er ikke mere end fire måneder siden, at dødelige uroligheder og protester over benzinafgifter tvang landets premierminister, Jack Guy Lafontant, til at gå af.

Urolighederne blev udløst, da regeringen i den fattige østat i Caribien annoncerede, at benzinprisen steg med 38 procent, mens diesel blev 51 procent dyrere.

Meddelelsen førte til, at vrede borgere i Port-au-Prince og andre byer gik på gaderne og brændte bildæk, biler og andre ting af. Butikker blev plyndret, og mindst fire mennesker blev dræbt.

Regeringen afviste efterfølgende prisstigningerne.

/ritzau/