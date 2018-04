Sidste år var det én kvindes ord imod Bill Cosbys. Og sagen endte uafgjort. Nu skal den verdensberømte komiker stå ansigt til ansigt med ikke færre end seks kvinder, der alle fastholder, at de blev både bedøvet og voldtaget af Cosby.

I alt påstår over 60 kvinder, at de blev udsat for sex-overgreb. Men kun én af de mange sager, der går helt tilbage til 1960'erne, er i dag ikke forældet. Og derfor er det især den 44-årige Andrea Constand, der nu kan fælde Bill Cosby og sende ham i fængsel.

I 2004 blev den forhenværende idrætslærer ifølge retspapirerne først bedøvet og sidenhen voldtaget af i dag 80-årige Bill Cosby.

Men i modsætning til den første sag, der endte i det, amerikanerne kalder 'mistrail' (juryen kunne ikke blive enig om en kendelse, red.), skal Andrea Constand denne gang ikke står alene i vidneskranken overfor Bill Cosby, der fortsat nægter sig skyldig.

Således har sagens dommer Steven O'Neill nu tilladt at yderligere fem kvinder, bl.a. den forhenværende fotomodel Janice Dickinson (63), der angiveligt blev voldtaget i 1982, får lov til at fortælle deres historie. Og det var med baggrund i denne udvikling, at juryudvælgelsen i går begyndte i Norristown, Pennsylvania, hvor den aldrende Bill Cosby selv mødte op som én af de allerførste, flankeret af to assistenter og med forårs-sne på overfrakken.

Som 'svar' på spørgsmålet 'Er de klar til endnu en anstrengende sag', udstødte Cosby blot sit berømte tv-grin. Og da komikerens advokat Tom Mesereau blev stillet samme spørgsmål, svarede han til syneladende selvsikkert:

»Vi får se.«

Og Tom Mesereau har god grund til at være selvsikker. Det var således Mesereau, der i 2004 fik frikendt popkongen Michael Jackson for samtlige belastende sex-anklager imod mindreårige.

Og ifølge radiostationen National Public Radio, har Meserau også denne gang en helt klar strategi.

Således mener advokaten fra Los Angeles at kunne bevise, at Andrea Constand sammen med sin mor fra starten planlagde at presse penge af den stensiger skuespiller, der ifølge Forbes Magazine er god for det, der svarer til små tre milliarder kroner.

I 2005 (året efter det påståede overgreb, red.) anlagde Andrea Constand således også sag imod Cosby. Men dengang indgik de to parter et hurtigt forlig, hvor Cosby betalte Constand 3,5 millioner dollar.

Selvom Bill Cosby i et politiinterview har tilstået, at han flere gange har givet sine kvindelige bekendtsskaber bedøvende piller, så fastholder han fortsat, at det var med begge parters velsignelse. Og derfor nægter han sig også skyldig i nogen forbrydelse.

Argumentet imod de øvrige påståede ofre er ifølge Huffington Post, at samtlige kvinder har ventet i op til flere årtier med at stå frem med deres anklager imod Bill Cosby.

Men der er sket meget siden den første uafgjorte sag i juni sidste år.

Således forventes hele #MeToo-bevægelsen at smitte af på den nye sags forløb og afgørelse.

Efter kendte mænd som instruktør Howard Weinstein og filmstjerne Kevin Spacey er blevet stillet til ansvar for deres serie-sexovergreb og derved at fået karrieren kørt i sænk, er stemningen også vendt for Bill Cosby.

Og foran retssalen i Norristown vrimlede det således i går med demonstrerende kvinder, der krævede, at Bill Cosby tager ansvar for sine forbrydelser.

Juryudvælgelsen forventes at tage en uge. Herefter er der sat to uger af til selve sex-sagen imod Bill Cosby. Og sidste gang tog det en lille uge, før juryen nåede frem til en 'afgørelse'.