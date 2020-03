En tragedie ramte i 2018 den italienske klub Lanterna Azzurra (Den Blå Lanterne) i byen Corinaldo.

Seks mennesker mistede livet i december 2018, da peberspray tvang de 1.400 gæster til at søge skrigende mod udgangene.

I alt blev over 200, de fleste unge italienere, såret i den panik, der hurtigt spredte sig. Det skriver BBC.

Nu står seks mænd anklaget i retten torsdag. Alle er de sigtet for uagtsomt manddrab.

Brandfolk i aktion på stedet uden for Den Blå Lanterne.

Anklagerne tror, panikken blev startet med vilje for at røve de mange mennesker.

Klubben var fyldt med unge mennesker, der var fans af den populære 47-årige Sfera Ebbasta (født Gionata Boschetti).

Egentlig var klubben beregnet til at rumme 900 gæster, men over 1.400 havde fundet vej for at høre den populære rapper.

De fleste af ofrene for tragedien var mellem 14 og 16 år, som nød deres fridag den 8. december (en katolsk helligdag).

Politifolk foran indgangen til Den Blå Lanterne i Corinaldo den 8. december 2018.

Pludselig klokken et om natten blev peberspray udløst inde på klubben. Folk gik i panik og styrtede mod udgangen, men et rækværk kunne ikke klare presset.

Det gav efter, og folk blev kastet nedad. Mange af de 200 sårede brækkede ben og/eller arme.

Det ældste offer var den 39-årige Eleonora Girolimini. Hun var kommet til klubben med sin datter på bare 11 år.

De andre fem var teenagere: 14-årige Emma Fabini, 14-årige Asia Nasoni, 15-årige Benedetta Vitali, 15-årige Mattia Orlandi og 16-årige Daniele Pongetti.

Redningsfolk i gang med at behandle de sårede, efter pebersprayene blev smidt i klubben.

De seks tiltalte, der alle er i begyndelsen af 20'erne, kommer fra Modena-området, og de blev anholdt den 2. august 2019.

En syvende mand, den 65-årige Andrea Balugani, har indgået en aftale, hvor han får en fængselsdom på lidt under fem år.