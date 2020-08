- Otte personer er dræbt: to nigerianere og seks franskmænd, oplyser guvernør i det sydvestlige Niger.

Seks franske turister, deres lokale guide og deres chauffør blev søndag dræbt af bevæbnede mænd i Nigers Koure-region, som er hjemsted for den sidste hjord af vestafrikanske giraffer, oplyser embedsmænd i landet til AFP.

- Otte personer er dræbt: to nigerianere og seks franskmænd, siger Tidjani Ibrahim Katiella, som er guvernør i den sydvestlige Tillaberi-region.

- Vi er ved at få overblik over situationen og kommer med flere informationer senere, siger guvernøren, som ikke oplyser noget om, hvem der menes at have begået drabene.

Det franske udenrigsministerium siger, at det er ved at undersøge rapporterne om drabene på franskmænd i Niger.

En kilde tæt på miljøorganisationer i området siger, at angrebet skete midt på dagen søndag omkring seks kilometer øst for byen Koure, der ligger en times kørsel fra Nigers hovedstad, Niamey.

- De fleste af ofrene blev skudt. Vi fandt et tomt magasin på stedet, siger kilden.

- Vi kender ikke gerningsmændenes identitet, men de kom på motorcykler gennem bushen og ventede på turisternes ankomst, siger kilden videre.

Kilden tilføjer, at turisterne kørte i et køretøj, som tilhørte den franske humanitære organisation Acted.

For omkring 20 år siden fandt en lille hjord af vestafrikanske giraffer - eller Niger-giraffer - et sikkert sted i Koure-regionen, hvor de kunne være i fred for krybskytter og rovdyr.

Niger girafferne, som er kendetegnet ved deres lysere farver, er i dag en hovedattraktion i den tidligere franske koloni. Girafferne beskyttes af lokale indbyggere og af miljøgrupper.

