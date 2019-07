Eksplosionen skete ved en indgang, hvor studerende angiveligt ventede på at komme ind til deres eksamen.

Mindst seks personer er dræbt i en eksplosion ved Kabul Universitet i den afghanske hovedstad fredag morgen.

27 andre er kvæstet i eksplosionen og bragt til hospitalet.

Det oplyser Wahid Mayar, der er talsmand for Afghanistans sundhedsministerium, på Twitter.

Eksplosionen fandt sted omkring klokken 08.30 lokal tid.

En studerende på universitetet fortæller, at eksplosionen skete, da flere studerende stod og ventede ved en af indgangene. De stod angiveligt og ventede på at komme til eksamen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Et øjenvidne fortæller, at eksplosionen fik en bil til at bryde i brand.

Talsmand for politiet i Kabul Faramarz Firdaw oplyser, at politiet har desarmeret en anden bombe, der var placeret tæt på det første gerningssted.

Ingen militant gruppe har taget skylden for angrebet.

/ritzau/