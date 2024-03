Da politiet ankom til huset i Ottawa-forstaden Barrhaven sad den skrigende mand udenfor.

Og det var kun en lille antydning af den massakre, der forinden havde fundet sted bag den brune – blodindsmurte – fordør i den canadiske storby.

»Det er en meningsløs forbrydelse begået mod helt uskyldige mennesker,« som Ottawa-politichefen Eric Stubbs siden udtrykte det ifølge nyhedsbureauet AP.

For hele seks mennesker var sent onsdag aften blev dræbt i huset.

Hele den skrigende mands familie.

Ofrene var hans 35-årige hustru og deres fire børn: En syvårig søn og tre døtre på henholdsvis fire år, to år og bare to en halv måned.

Desuden blev en 40-årig mandlig ven af familien også fundet død.

I første omgang fortalte politiet, at der var tale om et masseskyderi – men korrigerede siden med en udmelding om, at der slet ikke var affyret et eneste skud.

Der blev også fundet blodpletter på fortovet uden for huset.

Politichefen i Ottawa kunne i stedet fortælle, at der var brugt et »skarpt våben« eller et »knivlignende genstand« til de mange drab.

Som samtidig skulle være det værste massemord i Ottawas nyere historie.

»Det her vil utvivlsomt tynge hjerterne hos alle her i meget lang tid,« sagde politichef Eric Stubbs.

Den formodede gerningsmand blev anholdt ikke længe efter, at politiet gjorde det horrible fund i Barrhaven.

Der er tale om en 19-årig mand, der ligesom alle ofrene er immigrant fra Sri Lanka.

Ifølge politiet skulle han have været en ven af den dræbte familie og skulle endda have boet i deres hus op til de brutale drab.

Han blev torsdag fremført i retten og sigtet i sagen, der har rystet Canada.

Landet er i modsætning til nabolandet USA ikke plaget af drab og slet ikke massemord.

»Den første reaktion er selvfølgelig chok og rædsel efter sådan en frygtelige forbrydelser,« som den canadiske premierminister, Justin Trudeau, har sagt ifølge CBC News:

»Nu forventer vi, at samfundet rækker ud for at støtte familie og venner, som canadiere altid vil gøre.«