Mindst seks palæstinenserer er tirsdag blevet dræbt af israelske styrker, IDF, på Vestbredden.

Det skete i byen Jenin, skriver The Guardian, som har en reporter til stede i området.

Yderligere 10 blev såret.

En af de dræbte skulle ifølge både palæstinensiske og israelske myndigheder være den 49-årige Hamas-medlem, Abd al-Fattah Hussein Ibrahim Gharusha.

Han stod ifølge Israels sikkerhedstjeneste bag et skudangreb i den forgangne uge, der dræbte to israelere, skriver det israelske medie The Times of Israel.

En bygning blev ramt af Israelske raketter i Jenin tirsdag.

Men det er dog ikke bekræftet, siger B.T.s internationale korrespondent Jacob Illeborg.

Han påpeger samtidig, at det endnu ikke er klart, om de øvrige dræbte palæstinensere overhovedet har forbindelse til Hamas.

Men angrebet kommer 'næppe til at stå ubesvaret hen', siger han:

»I befolkningen er man spændt på at se, hvad der sker. Man frygter, at det kommer til at tænde et stort bål.«

Generelt ser han de seneste ugers episoder som et tegn på, at konflikten mellem Israel og Palæstina igen er på kogepunktet.

»Lige nu er situationen mellem de to lande en krudttønde, og der skal meget lidt til, før den tænder af.«

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T.

Genoptændingen af den årtier lange konflikt skyldes denne gang Israels nye regering, som kom til magten i slutningen af 2022.

Den er nemlig usædvanlig »rabiat« og favoriserer højrefløjen, siger Illeborg:

»Den har meget skarpe holdninger til, hvad Israel har krav på i området, og den forsøger at føre mange nye og strenge politiske krav igennem.«

Han peger blandt andet på, at regeringen ønsker at minimere højesterets mulighed for at være modvægt til politikerne, ligesom man i øjeblikket forsøger at gennemføre en lov, der skal gøre det muligt at udøve dødsstraf overfor folk, der kendes skyldig i terror mod Israel.

Efter to israelere i sidste uge blev slået ihjel, drog 400 ortodokse jøder ind i en palæstinensisk landsby og hærgede løs.

350 mennesker kom til skade, mens én person døde.

Under tirsdagens angreb, hvor seks palæstinensere døde, melder The Guardians reporter i området om store uroligheder:

Mindst syv droner cirkulerede i området, hvor man kunne høre skud af maskingeværer og braget fra en bombe.

Ifølge The Guardian har billeder cirkuleret på sociale medier.

Billederne, der ifølge mediet er delt af palæstinensisk Røde Halvmåne, skulle vise en ambulance med skudhuller, mens øjenvidner har sagt, at israelsk militær (IDF) havde afspærret et område og forhindrede reddere i at nå frem til kvæstede.

En talsperson fra israelske IDF har umiddelbart ikke kommenteret på oplysningerne ifølge The Guardian.