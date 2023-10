Seks er allerede blevet erklæret døde, og fire er blevet indlagt med svær røgforgiftning efter en voldsom brand på en natklub i det sydøstlige Spanien.

Og for nuværende vil myndighederne ikke udelukke, at de tal kan stige, skriver både nyhedsbureauet AFP og spanske El Mundo.

Sagen er, at beredskabet fortsat leder efter personer, som er blevet registreret savnet i kølvandet på branden, der brød ud tidligt søndag morgen på Teatre i Murcia i Atalaya.

Meldingerne om branden begyndte at tikke ind klokken 6, og straks ilede det lokale brandvæsen til stedet.

Hurtigt indså man, at der var behov for assistance, og straks blev andre dele af områdets beredskabstjeneste indkaldt.

Også en helikopter står i øjeblikket til rådighed, skulle det blive nødvendigt.

Endnu kæmper brandvæsnet mod flammerne, og arbejdet med at lokalisere savnede personer, der skal have opholdt sig på natklubben, da branden startede.

Oplysninger om de seks dræbte er endnu ikke offentliggjort, mens det står klart, at de der blandt de fire indlagte er to kvinder og to mænd i alderen 22 til 45 år.

Opdateres …