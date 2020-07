Det lignede en opgave som så mange andre, da seks brandmænd rykkede ud til en lejlighed i brand i Lørenskog i Norge søndag formiddag.

Men det var det bestemt ikke. Synet, der mødte dem, var et, de muligvis aldrig glemmer. Det skriver TV 2 Norge.

I lejligheden var der to livløse børn samt deres mor, der var hårdt såret.

Brandmændene forsøgte at yde de to børn førstehjælp, men deres liv stod ikke til at redde. Moren er til gengæld ikke længere i livsfare.

Foto: Fredrik Hagen Vis mere Foto: Fredrik Hagen

Brand- og redningschef Arne Stadheim fortæller, at de ikke blev orienteret ordentligt, da de fik meldingen om branden.

»Indholdet af beskeden fik brandmændene til at tro, at de vidste, hvad de kunne forvente på stedet. Men hvad der mødte dem, var ikke i overensstemmelse med den meddelelse, vi modtog.«

»Selv om de er erfarne, voksne mænd, opleves det naturligvis som ret stærkt for familiefædre at komme ind til en scene, hvor der er to livløse børn.«

Løbende blev politiet og ambulancer tilkaldt, som kunne afløse brandmændene.

Arne Stadheim understreger, at alle seks brandmænd vil blive tilbudt den nødvendige hjælp efter den ubehagelige oplevelse.

Faren til de to livløse børn blev søndag aften anholdt og anklaget for at sætte ild til lejligheden, men han blev senere løsladt, og sigtelsen droppet.

I stedet er moren nu sigtet for at stå bag drabene på de to børn.

Lørenskog ligger lidt uden for hovedstaden Oslo.