Et større drama udspiller sig lige nu i Pakistan, hvor otte personer har været fanget i en svævebane, der hænger og dingler højt over jorden.

De otte personer er seks elever og deres to lærere, og de har hængt i svævebanevognen i timevis – siden kl. 7.15 i morges lokal tid.

Her knækkede et af kablerne på svævebanen, som skal føre gruppen til skole i bjergfyldte Battagram, pludseligt.

Det forlyder senest, at ét af børnene nu er reddet ud af svævebanen. Det bekræfter Altaf Hussain, som er en lokal skolelærer, overfor BBC.

Hos Geo News rapporterer man desuden, at én anden person er reddet ud.

Men vognen hænger fortsat i en position cirka 275 meter over en kløft, rapporterer blandt andre NY Post.

På jorden står en menneskemængde i spænding og følger to helikoptere forsøge det, der beskrives som en 'ekstremt risikabel' redningsaktion.

Det skyldes udfordrende vindforhold i området, og samtidig er det problematisk, at der hænger et kabel cirka 10 meter over det kabel, som vognen hænger i.

Samtidig har man på jorden forsøgt at spænde net ud under vognen.

Et øjenvidne fortæller overfor Geo News, at tre personer i vognen har mistet bevidstheden.

Der er blandt andet tale om et 16-årigt barn, som i forvejen har hjerteproblemer, har en af lærerne ombord, en 20-årig lærer, fortalt Geo News over telefonen.

»For Guds skyld, hjælp os,« har læreren bedt om.