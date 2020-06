Seks er varetægtsfængslet efter tyveri af Banksy-maleri, der blev stjålet fra spillestedet Bataclan i Paris.

Seks personer er blevet anholdt i Frankrig på mistanke om, at de er involveret i tyveriet af et værk af den anonyme britiske gadekunstner Banksy.

Det oplyser kilder i politiet og retssystemet lørdag til nyhedsbureauet AFP.

To af de anholdte er sigtet for tyveri, mens fire andre er sigtet for at have dækket over forbrydelsen. De er alle seks varetægtsfængslet, siger kilderne til AFP.

Det stjålne værk anses som en hyldest til de 90 mennesker, der blev dræbt under angrebet på spillestedet Bataclan i Paris i 2015. Her trængte militante islamister ind og skød vildt omkring sig under en koncert.

Ud over de 90 dræbte blev omkring 350 mennesker såret ved angrebet.

Vægmaleriet blev malet på en branddør på Bataclan. Det forestiller en pige bag slør med et sorgfuldt udtryk i ansigtet.

Døren med maleriet blev skåret af og fjernet fra Bataclan for halvandet år siden.

På det tidspunkt skrev Bataclan i en udtalelse, at alle var "dybt forargede" over tyveriet af maleriet. Værket blev set som "et symbol på mindet, og det tilhører alle: de lokale, parisere, verdensborgere".

Tyveriet blev optaget af et overvågningskamera på Bataclan. På optagelsen ses et par hætteklædte personer, der med en vinkelsliber fjerner branddøren og tager den med.

Det stjålne værk blev fundet i Italien tidligere på måneden.

Fransk og italiensk politi sagde på det tidspunkt, at det var i god behold. Det blev fundet på en nedlagt landejendom i det østlige Italien.

Det er et af flere vægmalerier i Paris, som tilskrives Banksy.

Den anonyme kunstner er en graffitimaler fra byen Bristol, der omkring år 2000 begyndte at bruge metoden stencil til at lave ikonisk og ofte humoristisk samfundssatire på husmure og andre steder i det offentlige rum.

Hans kunstværker er de senere år blevet attraktive for samlere. Banksy har tidligere udtrykt stor vrede over, at samlere betaler store summer for at købe hele mure for at sikre sig hans kunstværker.

/ritzau/