To danskere er fortsat indlagt til observation på et hospital i Athen, efter de blev evakueret fra de skovbrande, der i øjeblikket hærger tæt ved det hotel, som de boede på i Grækenland.

Den ene er en seks-årig pige, mens den anden er en 59-årig kvinde. Det fortæller rejseambassadør for Bravo Tours, Stig Elling, til B.T. tirsdag morgen.

»Pigen er indlagt til tjek for røg, fordi hun har hostet, så det skulle der lige tjek på. Kvinden er indlagt, fordi hun faldt i vandet under evakueringen,« siger han.

De har det dog begge efter omstændighederne godt, og man forventer, at de begge kan blive udskrevet engang i løbet af tirsdagen.

Brandfolk i byen Rafina nær den græske hovedstad Athen. Mandag aften den 23. juli Foto: REUTERS/Costas Baltas Vis mere Brandfolk i byen Rafina nær den græske hovedstad Athen. Mandag aften den 23. juli Foto: REUTERS/Costas Baltas

'Det har været ret dramatisk'

I alt har Bravo Tours 39 danske gæster boet på et hotel nord for havnebyen Rafina, som i øjeblikket hærges af skovbrande. Da man fik nyheden om de voldsomme brande, besluttede man at evakuere de danske gæster, som blev bedt om forlade hotellet, tage deres vigtigste ejendele med og løbe ned til stranden, hvorfra de ville blive sejlet og kørt til et andet hotel i Athen.

Det var under den evakuering, at den 59-årige kvinde faldt i vandet.

»Vi ved ikke mere om, hvordan eller hvorledes, det er foregået, for det er sket i mørket, og det har været ret dramatisk, fordi det er foregået i små både,« fortæller Stig Elling.

»Men folk har taget det rigtig pænt, og de har det efter omstændighederne godt.«

Folk i byen Rafina observerer flammerne på afstand. Mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis Vis mere Folk i byen Rafina observerer flammerne på afstand. Mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Udover de to - den seksårige pige og kvinden - har nogle af de andre danskere også været til tjek på hospitalet.

»Der har været nogle ganske få til tjek, men på nuværende tidspunkt er det kun de to, der er på hospitalet. Resten er på hotellet i Athen,« forklarer rejseambassadøren.

Flammerne raserer. Billedet her er fra byen Rafina nær hovedstaden Athen. Mandag aften den 23. juli. Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Flammerne raserer. Billedet her er fra byen Rafina nær hovedstaden Athen. Mandag aften den 23. juli. Foto: ANGELOS TZORTZINIS

Til B.T. oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice, at man i løbet af mandag aften og natten til tirsdag har været i kontakt med en række danskere i området.

'Vi har ikke oplysninger om danske omkomne eller alvorligt tilskadekomne, men flere danskere har modtaget lægebehandling', lyder det.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer rejsende i området til fortsat at følge med i udviklingen og holde sig orienteret om situationen.

'Hvis man som rejsende er på vej til området, opfordrer vi til at man kontakter sit rejsebureau for at orientere sig om situationen lokalt og at man registrerer sig på danskerlisten via vores app Rejseklar', oplyser Udenrigsministeriets Borgerservice i en mail til B.T.

Byen Rafina nær Athen. Billedet her er fra mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Costas Baltas Vis mere Byen Rafina nær Athen. Billedet her er fra mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Costas Baltas

Pårørende i Danmark, som ikke kan komme i kontakt med familie i de berørte områder, kan kontakte UM Borgerservice på 33 92 11 12.

Mindst 20 mennesker er omkommet i skovbrande nær den græske hovedstad, Athen. Over 100 andre er kommet til skade, og mange af dem er i kritisk tilstand. Det oplyser en talsmand for den græske regering natten til tirsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.