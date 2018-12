Nye dokumenter viser, hvordan massemorderen Adam Lanza levede en isoleret tilværelse fyldt med foragt for andre mennesker forud for skyderiet, hvor han dræbte 27 mennesker samt sig selv.

Fredag var det seks år siden, USA blev rystet af masseskyderiet på grundskolen Sandy Hoook i Newtown i delstaten Connecticut.

20-årige Adam Lanza dræbte først sin mor, som han boede sammen med, hvorefter han kørte de 8 km til skolen, hvor han selv havde gået, og hvor hans mor havde arbejdet.

Inde på skolen forvandlede han en hel almindelig dag til et regulært helvede. I løbet af 11 minutter skød og dræbte han 20 elever og seks ansatte, herunder rektoren, med sit medbragte automatvåben før, han tog sit eget liv.

Adam Lanza, der fik 27 menneskeliv på samvittigheden - samt sit eget. Foto: ABC NEWS/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Adam Lanza, der fik 27 menneskeliv på samvittigheden - samt sit eget. Foto: ABC NEWS/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Efterforskerne fandt aldrig noget motiv. Adam Lanza efterlod intet afskedsbrev.

Efter fem år i retssystemet og en afgørelse ved højesteretten i delstaten Connecticut har den lokale avis Hartford Courant fået udleveret 1.000 sider med dokumenter, som efterforskerne beslaglagde i Lanzas hjem efter drabene.

Dokumenterne, der stammer fra en periode på 15 år, tegner et billede af en dreng, der allerede som tre-årig i børnehaven havde problemer med at omgås andre børn, fordi han var langsom til at lære at tale. Siden udviste han en stadig mere asocial opførsel.

Han udtrykte foragt for andre mennesker, og var besat af menneskets evne til at begå vold og drab.

Et klasseværelse på Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, som det så ud efter skyderiet. Foto: Connecticut State Police/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et klasseværelse på Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, som det så ud efter skyderiet. Foto: Connecticut State Police/Reuters/Ritzau Scanpix

Ifølge Hartford Courant slog både forældre, lærere, rådgivere og psykiater alarm - men ingen forstod tilsyneladende hvor galt, det stod til.

I børnehaven blev han frustreret, da de andre ikke forstod ham. Han slog, spyttede efter dem og græd. Indtil han en dag droppede at kommunikere med dem.

Dokumenterne viser også, at Lanza hævder, at læger forgreb sig på ham mindst 12 gange.

Som 5. klasses-elev skrev han et filmmanus, der handlede om 'det smukke' i et romantisk forhold mellem en 10 år gammel dreng og en 30 år gammel mand.

Navnene på ofrene ved skoleskyderiet på Sandy Hook ses her ved en mindehøjtidelighed i Newtown i 2012. Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/RITZAU SCANPIX Vis mere Navnene på ofrene ved skoleskyderiet på Sandy Hook ses her ved en mindehøjtidelighed i Newtown i 2012. Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS/RITZAU SCANPIX

En lærer skrev, at niveauet af vold i hans stile var 'forstyrrende', og at hans billedsprog var så voldsomt, at stilene ikke kunne offentliggøres.

Som teenager udviklede han en stærk aversion mod visse typer tøj, lyde og bevægelser. Det gjorde, at han blev yderligere isoleret fra sine jævnaldrende.

Han endte derfor med at blive undervist derhjemme af sin mor.

I dokumenterne giver hun udtryk for, at det var godt for ham, der var 'meget mere afslappet derhjemme'. Store dele tiden spærrede han sig inde på værelset, hvor hun var forment adgang.

Et mindesmærke, der blev sat op på årsdagen for skyderiet, 13. december 2013. Foto: EMMANUEL DUNAND/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX Vis mere Et mindesmærke, der blev sat op på årsdagen for skyderiet, 13. december 2013. Foto: EMMANUEL DUNAND/AFP PHOTO/RITZAU SCANPIX

Som 14-årig havde han stort set kun kontakt med andre computerspillere online. Over for dem gav han udtryk for sit ganske dystre syn på tilværelsen.

'Jeg har ustandseligt ikke andet end foragt for menneskeheden. Jeg har været desperat efter at føle noget positivt for nogen hele mit liv,' skrev han til en anden spiller og fortsatte:

'Alle er afskyelige, og det har skabt en aura af utallige negative følelser hos mig. Du var et pusterum fra det'.

Andre steder gav han udtryk for frustration over, at det var svært at finde andre, der var lige så begejstrede for massemord som ham selv.

Fire dage efter masseskyderiet holdt USA et minuts stilhed til ære for de dræbte. Her er det på fondsbørsen i New York City. Foto: Andrew Burton/Getty Images/AFP Photo/Ritzau Scanpix Vis mere Fire dage efter masseskyderiet holdt USA et minuts stilhed til ære for de dræbte. Her er det på fondsbørsen i New York City. Foto: Andrew Burton/Getty Images/AFP Photo/Ritzau Scanpix

En psykiater advarer i dokumenterne om, at han var for isoleret.

På Adam Lanzas computer fandt efterforskerne en detaljeret oversigt over 400 massemord helt tilbage til 1786. Den var inddelt i kategorier med oplysninger om ofre og hvad der var sket med gerningsmændene. Derudover redigerede han flere sider om massemordere på Wikipedia.

Psykiateren Peter Langman mener, at Adam Lanza led af skizofreni.

»Den usædvanlige opførsel forklarer ikke massemordet. Vi kan spekulere. Jeg tror, han var en, der følte sig ekstremt magtesløs og meget utilpas i samfundet, hvilket resulterede i meget vrede mod samfundet. Det kan have været hans måde at slå tilbage mod en kultur, han føler blev ptåvunget,« siger han til nyhedsbureauet AP.

Barack Obama tørrer en tåre bort, da han på et pressemøde i Det Hvide Hus to dage efter skyderiet giver udtryk for sin medfølelse. Foto: Yuri Gripas/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Barack Obama tørrer en tåre bort, da han på et pressemøde i Det Hvide Hus to dage efter skyderiet giver udtryk for sin medfølelse. Foto: Yuri Gripas/Reuters/Ritzau Scanpix

Massakren medførte dengang stor sorg i byen og i resten af USA. Daværende præsident Barack Obama gav udtryk for sin medfølelse med ofrene og deres familier.

»Vores verdener er også blevet revet itu. Alle i vores land har grædt med jer,« lød det fra præsidenten, der lovede at gøre en indsats for at sætte en stopper for yderligere skolemassakrer.

Noget, der dog ikke lykkedes. Siden Sandy Hook-skyderiet har der været over end 130 skoleskyderier i USA.

Sandy Hook Elementary School er i dag revet ned.

Fakta om massakren * 14. december 2012 går den formodede gerningsmand, 20-årige Adam Lanza, ind på grundskolen Sandy Hook i delstaten Connecticut bevæbnet med et halvautomatisk våben. * Her skyder og dræber han 20 børn mellem seks og syv år samt seks ansatte på skolen, inden han retter våbnet mod sig selv. * Inden skoleskyderiet har Adam Lanza slået sin mor ihjel i deres hjem. * Sandy Hook-massakren er en af de blodigste i USA's historie - kun overgået af skyderiet i april 2007, da en studerende dræbte 32 personer og sårede flere andre på et teknisk universitet i delstaten Virginia. Kilde: Ritzau