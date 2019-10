Det Liberale Parti og Trudeau står til at kunne fortsætte i regering efter valg i Canada.

Trods tilbagegang kan Canadas premierminister, Justin Trudeau, med stor sandsynlighed fortsætte som landets leder efter mandagens valg.

Tirsdag morgen dansk tid er han gået på scenen og takker for den tillid, som han har fået fra de canadiske vælgere.

- I sender os til Ottawa med et klart mandat, siger han med henvisning til landets hovedstad.

Det Liberale Parti, der ledes af Trudeau, ventes dog kun at kunne danne en mindretalsregering.

Partiet får nemlig ikke de 170 sæder i parlamentet, som det kræver at kunne danne en flertalsregering, som Trudeau hidtil har stået i spidsen for.

Dermed skal Trudeau samarbejde med mindre oppositionspartier.

Ikke desto mindre understreger han, at canadierne stemte for en "progressiv" dagsorden.

- I har bedt os om at investere i canadiere, at skabe forsoning med vores oprindelige folk og at vise endnu større ambitioner, når vi bekæmper vor tids største udfordring - klimaforandringer, siger han ifølge britiske The Guardian.

- Det er lige netop det, vi vil gøre.

Præcist samtidig holdt den konservative partileder og Trudeaus nærmeste rival, Andrew Scheer, også en tale.

Her fortalte han, at han havde talt i telefon med Trudeau og lykønsket ham med sejren.

/ritzau/