Det gælder om at holde hovedet koldt, når båden kuldsejler i Atlanterhavet. Det gjorde den 62-årige franske sejler Laurent Camprubi nemlig, da det skete for ham.

Han overlevede i 16 timer ved at bruge en luftlomme i båden, der lå med bunden i vejret. Det skriver BBC.

Den 12 meter lange båd havde sat sejl fra den portugisiske hovedstad, Lissabon, og den sendte nødsignaler sent mandag aften fra en position i Atlanterhavet.

Den spanske kystvagt fandt båden, men søen var for voldsom til at få Camprubi op. Han blev nødt til at vente på morgengryet.

“Cada vida salvada es nuestra mayor recompensa”



Así fue el rescate realizado ayer por Salvamento Marítimo al tripulante del velero francés JEANNE SOLO SAILOR que estaba quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. pic.twitter.com/gqobWTSoWc — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 3, 2022

Selv da var hans overlevelse 'på kanten af det mulige', ifølge kystvagtens dykkere.

Nødsignalet fra båden blev sendt mandag aften klokken 20.23 lokal tid. Den lå 22,5 kilometer fra øerne Sisargas, der ligger ud for Spaniens Galicia-region.

Et redningsskib med fem dykkere og tre helikoptere blev straks sendt afsted for at redde Laurent Camprubi.

En dykker blev sendt ned til bådens køl for at lede efter tegn på liv. Det kom med det samme – i form af banken fra Camprubis plads inde i båden.

Et spansk redningshold får reddet den franske sejler ud fra skroget af den kuldsejlede båd. Foto: SALVAMENTO MARITIMO Vis mere Et spansk redningshold får reddet den franske sejler ud fra skroget af den kuldsejlede båd. Foto: SALVAMENTO MARITIMO

Men med en hård sø blev redningsholdet enige om at vente til daggry. Der blev sat bøjer på den kulsejlede båd, for at forhindre den i at synke, og så ventede man.

Næste dag svømmede to dykkere under båden for at hjælpe sejleren ud.

Laurent Camprubi stod i vand til knæene og havde holdt det ud i 16 timer, indtil redningen endelig kom.

Sejleren blev fløjet til land, og han fik en kort helbredsundersøgelse på hospitalet.