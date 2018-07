Angela Merkels CDU og koalitionspartnerne i søsterpartiet CSU gør hektisk forsøg på at løse asylstrid.

Berlin. Topledere fra Angela Merkels CDU og koalitionspartnerne i søsterpartiet CSU mødes sent mandag for at gøre et nyt hektisk forsøg på at løse asylstriden, som truer med at vælte den tyske koalitionsregering.

CSU's partileder, indenrigsminister Horst Seehofer, truer med at forlade regeringen, hvis Merkel og CDU ikke skærper den tyske asylpolitik.

Seehofer var tavs over for de ventende pressefolk, da han ankom til mødet med Merkel, men han sagde tidligere på dagen til Süddeutsche Zeitung, at han er presset ind i en uholdbar situation.

- Jeg vil ikke lade mig sparke af en forbundskansler, som kun er forbundskansler i kraft af mig, sagde han med henvisning til CSU's gode valgresultat i Bayern.

CSU kræver, at asylansøgere, som er blevet registreret i andre EU-lande, skal standses på grænsen. Merkel og ledelsen i hendes parti ønsker en "fælles europæisk løsning".

Ved fredagens EU-topmøde blev der opnået enighed om at oprette en række modtagecentre i lande, som grænser til Middelhavet, så det hurtigt kan afgøres, hvem der har krav på asyl.

Seehofer er indstillet på at opgive begge sine politiske topposter - indenrigsministerposten og posten som CSU-leder.

- Ja, jeg har sagt, at jeg ville fritstille begge poster, hvilket jeg vil gøre inden for tre dage, sagde han natten til mandag uden for partiets hovedkvarter i München.

Men hvis Merkels kristelige demokratiske parti, CDU, bøjer af i striden, er han villig til at blive. Det vil han tage stilling til efter mødet mandag med CDU.

Seehofer har i knap 100 dage været indenrigsminister i den nye store koalition med Merkels CDU og socialdemokraterne i SPD. Han har været leder af CSU, som er det bayerske søsterparti til CDU, siden 2008.

Hele partiledelsen i CSU var søndag samlet i syv timer for at diskutere krisen om asylpolitikken, og mange i partiet er uenige i Merkels linje.

Unavngivne kilder sagde tidligere søndag, at Seehofer ikke var tilfreds med den aftale, som er indgået med andre EU-lande om at reducere indvandringen til Tyskland.

