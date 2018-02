Ambulancer fylder gadebilledet med blå blink og parkerede biler, men det har åbenbart været for meget for nogle engelske borgere, der har lagt vrede sedler i forruden på ambulancebiler. Nu er en ny seddel gået viral.

Det skriver det britiske medie Metro.

Ambulancefolk redder liv nat og dag. Men det har nu i noget tid ikke været fokus for borgere i England.



Borgerne har nemlig været irriterede over, at ambulancebilerne sommetider parkerer og fylder på vejene.



Og nu har en ny seddel til ambulancefolkene skabt overskrifter.



Sedlen er addresseret til ambulanceførerne af en ambulance i Morecambe Bay i England. Og denne gang er det en mere positiv af slagsen, som nu er gået viral på de sociale medier.



Thanks to the member of the public for leaving this on one of our @NWAmbulance vehicles. I’m sure this is a more accurate representation of what the public really think. pic.twitter.com/DDvBeiQw1g — Vinny Romano (@NWAmb_Vinny) 22. februar 2018



På sedlen skriver den uidentificerede borger:

‘Til ambulancefolkene/holdet der kører disse ambulancer - blokér endelig vores gade og parkeringspladser, hvis det skulle være nødvendigt! Parker den hvorend I vil! Uselvisk, modigt og passioneret redder I liv dag ind og dag ud. Vi ville ikke vide, hvad vi skulle gøre uden folk som jer! Så tak, virkelig, tak. Sammen med andre redningskorps er I i sandhed vores ubesungne helte! Pas på jer selv, sørg for at være godt bespiste, hydrerede og varme. Jeg håber, at flere mennesker vil indse, hvor uvurderlige ambulancefolk er! Hilsen et taknemligt medlem af samfundet.’

Ambulancefolk har gennem det seneste år fået sedler af en lidt anden ordlyd i forruden. Her har borgere beklaget sig over, at ambulancebiler har holdt ude foran deres huse.



En 26-årig kvinde står bag en af de vrede sedler, som lyder således:



'Hvis den her bil er til nogen anden end nummer 14, så har I ikke ret til at være parkeret her. Jeg er ligeglad med, om hele gaden så skal kollapse. Flyt nu jeres bil fra mit hus.'



Kvinden fik efterfølgende en bøde på £285, eller hvad der svarer til 2.417 kr., for at have lagt sedlen på en ambulancen.

En anden seddel har haft sætningen:

'I redder måske liv, men lad vær med at parkere jeres bil på en dum plads og blokere min indkørsel.'



Efter offentligheden blev bekendt med den sidstnævnte seddel, har en 27-årig mand taget ejerskab og givet en offentlig undskyldning.