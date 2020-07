Der er fundet en seddel med en bombetrussel på et tog nær Dal Station i Norge, der ligger cirka 55 km fra Oslo.

Bane Nor - det norske DSB - modtog besked om, at der var fundet en trussel kort før klokken 13 lørdag. Det er bekræftet af Harry Korslund, leder af den østlige afdeling i Bane Nor, over for VG.

Trusslen var skrevet på et A4-ark.

En tipper fortæller til det norske medie, at alle passagerer er blevet bedt om at forlade toget.

