Håbet lever. Og det er de indespærrede minearbejderes egen fortjeneste.

»Hold ikke op med at forsøge at nå frem til os,« står der på en seddel, der nu er nået op til overfladen.

Ifølge BBC fremgår det også af sedlen, at 12 af de kinesere, der for over en uge siden blev fanget i dybet efter en eksplosion i Shangdon-provinsen, stadig er i live.

I alt 22 minearbejdere blev spærret inde under jorden i guldminen 10. januar, men det vides ikke, hvordan situationen er for de resterende 10. Om de stadig også er i live eller er omkommet et andet sted langt nede under jordoverfladen.

Redningsarbejdet er stadig i gang. Foto: STR Vis mere Redningsarbejdet er stadig i gang. Foto: STR

Ifølge kinesiske myndigheder befinder minearbejderne, der har givet livstegn fra sig, omkring 600 meter nede. Ved eksplosionen blev indgangen til minen ødelagt, samt kommunikationssystemet. I øjeblikket forsøger man at bore en tunnel ned til de indespærrede – uden at minen braser yderligere sammen.

Der er desuden skabt kontakt til minearbejderne. De hev i et reb, der af redningsfolkene er blevet sænket ned gennem en smal åbning. Via samme vej er der blevet sendt mad, medicin, blyant og papir ned.

Tilbage er altså kommet en seddel fyldt med håb.

Redningsarbejdet har dog også været under stor kritik, fordi der gik mere end 30 timer, inden ulykken blev anmeldt. Det har blandt andet betydet, at den lokale leder af kommunistpartiet er blevet afsat. Det samme er borgmesteren i byen.

Redningsfolk har i over en uge forsøgt at redde guldminearbejderne. Foto: STR Vis mere Redningsfolk har i over en uge forsøgt at redde guldminearbejderne. Foto: STR

Mineulykker finder jævnligt sted i Kina, hvor industrien har en sløj sikkerhedshistorik. Det skyldes blandt andet, at regulativer for at forbedre sikkerheden sjældent bliver håndhævet.

Så sent som i december døde 23 minearbejdere, efter at de blev fanget i en mine i den sydvestlige by Chongqing.

Ulykken fandt sted, få måneder efter at 16 andre minearbejdere døde af kulilteforgiftning, da de blev fanget under jorden i samme by.