Trumps pressemøde blev afbrudt, da Secret Service skød en angiveligt bevæbnet person nær Det Hvide Hus.

USA's præsident, Donald Trump, blev sent mandag aften dansk tid ført væk fra et pressemøde i Det Hvide Hus af medlemmer af sikkerhedstjenesten Secret Service.

Ifølge Trump selv skyldtes det en hændelse ude foran Det Hvide Hus, hvor en person blev skudt af Secret Service.

Personen var angiveligt bevæbnet, oplyser Trump videre.

Den mistænkte er bragt til hospitalet. Vedkommendes tilstand kendes ikke.

Kort tid efter vendte Trump tilbage til sit pressemøde om coronasituationen i USA og fortalte, at der havde været en skudepisode ude foran Det Hvide Hus, men at situationen var under kontrol.

Ifølge præsidenten bad Secret Service ham om at træde ud af presserummet i Det Hvide Hus, mens sikkerhedstjenesten håndterede situationen udenfor.

Det Hvide Hus var desuden kortvarigt i lockdown.

/ritzau/Reuters