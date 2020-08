Trumps pressemøde blev afbrudt, da Secret Service skød en angiveligt bevæbnet person nær Det Hvide Hus.

USA's præsident, Donald Trump, blev sent mandag aften dansk tid ført væk fra et pressemøde i Det Hvide Hus af medlemmer af sikkerhedstjenesten Secret Service.

Det skyldtes en hændelse ude foran Det Hvide Hus' område, hvor en mand blev skudt af Secret Service.

Manden var angiveligt bevæbnet, oplyser Trump.

Den mistænkte er bragt til hospitalet. Vedkommendes tilstand kendes ikke.

Kort tid efter vendte Trump tilbage til sit pressemøde om coronasituationen i USA og fortalte, at der havde været en skudepisode ude foran Det Hvide Hus, men at situationen var under kontrol.

Ifølge præsidenten bad Secret Service ham om at forlade presserummet i Det Hvide Hus, mens sikkerhedstjenesten håndterede situationen udenfor.

Det Hvide Hus var kortvarigt i lockdown.

Også finansminister Steven Mnuchin og budgetdirektør Russ Vought blev eskorteret ud af presserummet af Secret Service, hvorefter dørene blev låst.

- Der var et skyderi ude foran Det Hvide Hus. Det ser ud til at være under kontrol nu. Men der var rent faktisk et skyderi, og nogen er blevet bragt til hospitalet. Jeg kender ikke personens tilstand, sagde Donald Trump kort efter midnat til tirsdag dansk tid.

Ifølge præsidenten skete skyderiet "i nærheden af hegnet, men uden for Det Hvide Hus' område".

- I blev overrasket, jeg blev også overrasket. Sådan noget er vel ganske usædvanligt, tror jeg, sagde præsidenten.

På Twitter skriver Secret Service, at den kan bekræfte, at der har været en hændelse på 17th Street og Pennsylvania Avenue.

- En mistænkt mand og en agent fra Secret Service er begge bragt til et lokalt hospital. På intet tidspunkt under episoden blev barriererne rundt om Det Hvide Hus brudt, ligesom at ingen, som er under beskyttelse, var i fare, står der.

Der gives ikke yderligere oplysninger om de to personers tilstand.

Trump roser den hurtige reaktion fra Secret Service.

Secret Service er den tjeneste, der tager sig af sikkerheden for USA's præsident og præsidentens familie.

Styrken er på cirka 6500 kvinder og mænd, herunder et par tusinde teknikere og administrativt personale.

Nogle af tjenestens folk er skarpskytter, der ligger på tagene rundt om Det Hvide Hus i Washington D.C. Andre i civilt tøj blander sig med turisterne rundt om præsidentens bolig.

Andre igen kører med præsidenten i korteger eller går synligt vagt ved Det Hvide Hus. Nogle er livvagter, der aldrig er mange meter væk fra præsidenten.

