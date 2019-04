Donald Trump måtte være hurtig og afvige en mobiltelefon, der blev kastet efter ham, da han fredag aften gik på scenen i Indiana, USA.

Her skulle den amerikanske præsident til at holde tale i forbindelse med den amerikanske våbenorganisation NRA's årlige møde, da en deltager valgte at kyle sit håndholdte kommunikationsapparat efter ham.

Donald Trump så ellers ud til at være i et yderst fornøjet humør, da han slentrede på scenen til lyden af patriotisk rockmusik.

Da han nåede frem til mikronen, blev hans ansigtsudtryk dog en smule overrasket, da han pludselig kunne se en mobiltelefon flyve imod ham, hvorefter den landede på gulvet ved siden af ham.

Du kan se en video af hændelsen nederst i denne artikel.

Ballademageren blev - ifølge The Sun - efterfølgende lokaliseret, fjernet og anholdt af Secret Service.

Det er endnu uvist, hvem ballademageren er, og hvorfor han/hun kastede telefonen efter Donald Trump. Men hvis man skal tyde ud fra videoen, er der højst sandsynligt ikke tale om et basket- eller håndboldtalent, da telefonen landede et godt stykke væk fra præsidenten.

Det virkede da heller ikke til, at hændelsen tyngede Donald Trump synderligt.

Han formåede i hvert fald på trods af episoden efterfølgende at gøre tydeligt opmærksom på, at han vil kæmpe for amerikanernes ret til at bære våben, hvorefter han chokerede de fremmødte ved at fortælle, at USA vil forlade FN's traktat om handel med konventionelle våben.

Traktaten fra 2013 blev underskrevet under Obama og er et forsøg på at regulere handlen med konventionelle våben, men nu vil Trump altså 'trække underskriften tilbage'.

Traktaten er ratificeret af 101 lande - deriblandt stort set hele Europa - men USA har aldrig ratificeret den, hvilket vil sige, at den - trods underskriften - aldrig er blevet ført ind i den amerikanske lovgivning.

»Den (retten til at bære våben, red.) er under angreb. Men ikke, mens vi er her,« lød det fra Donald Trump, som efterfølgende rådede folk til at stemme på ham til det kommende præsidentvalg i 2020.