Sean Kingston, kendt for hittet "Beautiful Girls" fra 2007, anklages sammen med sin mor for tyveri og svindel.

Den amerikanske rapper Sean Kingston er gået med til at blive udleveret til delstaten Florida, hvor han er anklaget i en sag om svindel og tyveri til en samlet værdi af en million dollar - knap syv millioner kroner.

Det skriver mediet BBC.

Kingston blev anholdt 23. maj i Fort Irwin i delstaten Californien.

Samme dag blev hans hjem i Florida ransaget, mens hans mor også blev anholdt.

34-årige Kingston og hans 61-årige mor, Janice Turner, er anklaget for at have stjålet smykker, penge, en luksusbil og meget mere.

Det skulle være sket i en sammensværgelse, hvis formål var at bedrage en række virksomheder.

Kingston, hvis borgerlige navn er Kisean Anderson, er særligt kendt for hittet "Beautiful Girls" fra 2007.

I en separat sag er Kingston ifølge BBC anklaget for ikke at have betalt for et fjernsyn og nogle højttalere.

Repræsentanter for rapperen er ikke vendt tilbage på en henvendelse om en kommentar fra BBC.

Før sin anholdelse skrev Kingston på det sociale medie Instagram, at "jeg er god - ligesom min mor".

- Mine advokater står for at håndtere det hele, tilføjede han.

Efter anholdelsen erkendte en advokat for Kingston og Turner udviklingen.

- Vi ser frem til at håndtere sagen i retten og er sikre på at vinde sagen, lød det ifølge BBC.

Kingston er født i Jamaica, men har adresse i Fort Lauderdale i Florida.

Det er ikke første gang, at Kingston er blevet involveret i et retligt opgør.

Ifølge mediet Rolling Stones er han i løbet af årene blev kendt for ikke at betale sine regninger.

På den baggrund har han har tabt en række civile søgsmål.

Desuden har hans mor siddet i fængsel, efter at hun i 2006 erklærede sig skyldig i banksvindel.

/ritzau/