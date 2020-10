Han var den måske bedste James Bond gennem tiden, han var Indiana Jones' far, han var Oscar-vinder.

Nu er Sean Connery død.

Ifølge BBC er den skotske skuespiller 'stille sovet ind' natten til lørdag på Bahamas, hvor han havde boet i en årrække. Han blev 90 år.

Sean Connerys søn, Jason Connery, fortæller til mediet, at faren igennem længere tid havde været syg. Og at han var omgivet at sine nærmeste, da han døde.

»Vi kæmper alle med at kapere det, fordi det kun lige er sket,« siger Jason Connery til BBC:

»Det er en trist dag for alle, der kendte og elskede min far, og det er et stort tab for alle dem over hele verden, der igennem årene har nydt ham som skuespiller.«

Sean Connerys karriere strakte sig over mere end fem årtier, men i virkeligheden vil han sandsynligvis allermest blive husket for den allerførste rolle, han fik: Som James Bond.

Det var i 1962, at han i Ian Flemings 'Agent 007: Mission drab' for første gang fik licens til at dræbe.

Sean Connery som james Bond i 'Never say, never again' – det var sidste gang, at han havde rollen som den engelske agent. Foto: - Vis mere Sean Connery som james Bond i 'Never say, never again' – det var sidste gang, at han havde rollen som den engelske agent. Foto: -

Siden blev det til i alt syv James Bond-film, og igennem årene blev Sean Connerys navn nævnt igen og igen, når folk blev stillet spørgsmålet om, hvem der egentlig havde portrætteret den engelske agent bedst. Nåja, og så er blev han i 1999 kåret til århundredets mest sexede mand efter en rundspørge blandt kvinder.

Det blev dog i en anden genre, at han vandt sin eneste Oscarstatuette. Den vandt han for bedste mandlige birolle i gangsterdramaet 'De Uovervindelige'. Han modtog derudover to Bafta-priser og tre Golden Globes i løbet af karrieren.

Andre store roller havde han 'Rosens Navn' og i 'Jagten på Røde Oktober' – og så nåede Sean Conney også at agere far til Indiana Jones i 'Indiana Jones og det sidste korstog'.

Filmkarrieren fik dog en brat ende.

Sean Connery indspillede sin sidste Hollywood-film, 'Det hemmelighedsfulde selskab', i 2003. Den fik så dårlige anmeldelser, at han efterfølgende valgte at gå på pension.

