Missilerne er regnet ned over store dele af Ukraine i de seneste dage.

Og nu har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, delt en yderst gruopvækkende video på Telegram.

Her skulle et missil fra Rusland angivelig have ramt ned i Dnipro torsdag morgen.

I dag er byen Odesa også særdeles hårdt ramt af russiske angreb.

De flere dages raketangreb på ukrainske byer er gået voldsomt ud over elforsyningen rundt om i Ukraine. Myndighederne arbejder hårdt på at få strømmen tilbage.

